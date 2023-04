Wijnaldum: “Dal primo giorno ho sentito l’amore dei tifosi, soprattutto durante l’infortunio. Volevo ripagarli. Il mio futuro alla Roma non dipende dalla Champions”

Mvp della vittoria per 3-0 della Roma contro la Sampdoria, Wijnaldum ha commentato la gara. Gini ha segnato il primo gol, ottenendo poi il rigore del raddoppio di Dybala. Di seguito le parole dell’olandese.

WIJANDULM A DAZN

Ci voleva una vittoria così avanti al vostro pubblico, con gol niente di meglio?

Si era importante vincere dopo gli ultimi due risultati negativi, per restare in zona Champions avevamo bisogno dei 3 punti. Avrei voluto segnare anche nel primo tempo, peccato per il palo, ma sono felice per il gol.

Tutti ti hanno fatto sentire parte importante di questa squadra e coccolato nonostante l’infortunio?

Si, ho sentito l’amore di questi tifosi dal primo giornoZ anche quando mi sono fatto male il loro sostegno è stato fantastico. Avevo voglia di ripagarli e faccio sempre il massimo. Oggi sono molto contento per il gol, per il rigore procurato, ma do sempre il massimo per questa gente.

Resterai a Roma o dipende dalla Champions?

No, il mio futuro non dipende dalla Champions. Quando ho deciso di venire qui l’ho dimostrato visto che questo club non partecipava alla Champions. Ho sentito l’allenatore che mi voleva fortemente, perciò ho deciso in base ai sentimenti e alle sensazioni. Non so dire cosa succederà questa estate perché ci sono altre parti, ma devo dire che qui sto molto bene e mi sento molto felice.