Vittoria per 4-1 contro il Frosinone, apre Karsdorp

La Gazzetta Dello Sport (A.Pugliese) – Dopo il 4-2 contro la Sambenedettese, ieri la Roma ha superato anche il Frosinone. Stavolta i giallorossi si sono imposti per 4-1, grazie alle reti nel corso del primo tempo di Karsdorp, Under, Pellegrini e Mkhitaryan, mentre per la squadra di Nesta è arrivato il sigillo di Dionisi. A fine gara Ibanez è uscito con la caviglia sinistra malconcia. Sabato test a Cagliari. Le squadre in campo col lutto al braccio: regalata una maglia autografata ai familiari di Willy Monteiro, ucciso a Colleferro pochi giorni fa.