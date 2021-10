Vina torna solo sabato, a Torino tocca a Calafiori

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Vina tornerà dal Sudamerica solo sabato a pranzo, domenica contro la Juventus probabilmente giocherà Calafiori. Per il giovane cresciuto nel vivaio è una grande occasione. La Juventus è nel suo destino, perché all’Allianz Stadium di Torino ha esordito il 1° agosto del 2020, nell’unica partita che la Roma ha vinto nel nuovo impianto bianconero.

Calafiori rientrerà dagli impegni con la Nazionale Under 21 giovedì, due giorni prima di Vina. Dopo l’esordio in Serie A di quattordici mesi fa il giovane terzino è cresciuto molto. La Roma quella sera vinse una partita senza storia per 3-1, Sarri e Fonseca si affrontarono quasi in un’amichevole.

Calafiori in quella partita si procurò il rigore del 2-1 (fallo di Danilo, gol di Perotti), poi segnò un eurogol sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma la rete fu annullata perché il pallone era precedentemente uscito dal campo. Quella sera il giovane cresciuto nella Petriana, capì di avercela fatta, dopo la drammatica esperienza dell’infortunio al ginocchio nel corso di una gara di Youth League, che mise in serio pericolo la carriera.