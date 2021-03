Villar pianta le tende alla Roma: “Grazie Atletico ma resto qui”

Corriere dello Sport (R.Maida) – Amatissimo dai tifosi anche per la sua disponibilità sui social, Villar torna più carico che mai dall’Europeo Under 21. Ha segnato anche un gol “Ora spero di farne con la Roma“, ha rilasciato un’altra intervista parlando di presente e futuro. “Alla Roma mi sono ambientato in maniera incredibile, qui mi è stato presentato un progetto che nessuna squadra spagnola mi aveva proposto. E così ho debuttato prima in Serie A che nella Liga“, ha detto. Gli fanno notare che lo segue Luis Enrique, ma soprattutto l’Atletico Madrid: “Mi fa piacere sapere che alcuni club così prestigiosi mi seguano. Ma io alla Roma sto davvero bene, sia sul piano personale che professionale“. Sabato riposerà causa squalifica, ma tornerà a disposizione contro l’Ajax.