Villar, il regista bambino

Il Messaggero (S.Carina) – Villar è più maturo di quello che sembra e la prestazione contro il Parma lo dimostra. Lo spagnolo ha stupito per autorevolezza con la quale si è calato nel ruolo di fianco a Veretout, per la semplicità nelle giocate e per la centralità che ha rivestito per i compagni. E’ quello che ha giocato più palloni, 105, ben 59 quelli giocati in avanti con successo. Quella di Villar è l’ennesima scommessa vinta da Fonseca. La Roma che vince, diverte, vola in campionato, alterna i titolari alle seconde linee e riesce a far a meno con disinvoltura di Smalling, Dzeko, Kumbulla, Zaniolo e Pellegrini, porta la firma del tecnico. In un sistema che funziona inserire un ragazzo come Villar diventa più semplice, anche perchè è lui ad imparare in fretta. Chi ci lavora da vicino afferma che è uno di quei giocatori che “ruba con gli occhi“. Sa che deve crescere ma questo non lo spaventa. Giovedì contro il Cluj avrà quasi sicuramente un’altra chance da titolare per poi lasciare spazio a Pellegrini contro il Napoli. Al San Paolo ci saranno anche Dzeko e Smalling.