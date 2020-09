Villar: “Dei nuovi proprietari non so molto, ma ci hanno trasmesso tranquillità. Sono pronto ad avere un ruolo più importante nella squadra”

Gonzalo Villar, al momento in ritiro con la Nazionale spagnola Under 21, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano spagnolo Mundo Deportivo. Il calciatore spagnolo ha parlato della scelta di trasferirsi alla Roma lo scorso gennaio, delle ambizioni per il futuro e del recente cambio di proprietà nella società. Queste le sue parole:

La tua decisione di andare alla Roma è stata giusta

Sì, per me era importante. Quando ho deciso di andare alla Roma, ho parlato con il ct dell’Under 21 e gli ho detto che il mio trasferimento era ormai concluso. Lui si è congratulato con me.

Come sono stati i tuoi primi mesi alla Roma? Hai fatto una grande prestazione contro la Juventus a fine stagione

Mi sono sentito più sicuro col passare degli allenamenti e delle partite. Non è facile andare in un altro paese, soprattutto a gennaio. La mia miglior partita è stata quella contro la Juventus, spero di avere un ruolo più importante e di alzare il livello nella prossima stagione.

Di cosa saresti felice?

Ho molte ambizioni e voglio sempre vincere. Sono pronto per avere un ruolo più importante nella squadra, devo continuare a impegnarmi in ogni sessione di allenamento e in ogni opportunità che l’allenatore mi darà. Sono pronto a giocare molti più minuti rispetto alla scorsa stagione.

La Roma ha recentemente cambiato proprietario e sta cercando un progetto più ambizioso. Cosa puoi dirci di questo?

Non posso dirti niente perché i giocatori non sanno molto. Ci hanno trasmesso tranquillità, il progetto continua e spero che vada per il meglio.