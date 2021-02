Vigorelli (ag. Santon): “Davide ha avuto diverse richieste ma vuole terminare l’anno con la Roma”

Tra le cessioni non andate in porto nella sessione di gennaio c’è stata quella di Davide Santon, un giocatore che non riesce a trovare spazio nei piani di Fonseca. L’ex Inter è stato vicinissimo allo Spezia. Il suo agente Claudio Vigorelli ha commentato la questione ai microfoni di Tuttomercatoweb:

“Davide ha avuto diverse richieste, non solo dallo Spezia. Ma ha pensato di affrontare un trasferimento al termine di questa stagione. Vuole terminare l’anno con la Roma, poi si vedrà”.