Via libera agli sponsor sulle maniche anche nelle competizioni UEFA

La UEFA decide di seguire il cammino già intrapreso dalle singole federazioni e consente lo sponsor di manica anche nelle proprie competizioni a partire dalla stagione 2021/22. Come riporta Sport Buzz Business, lo sponsor dovrà essere posizionato sulla manica sinistra e non potrà superare i 100 cm quadrati, mentre le lettere non potranno superare i 12 cm di grandezza. Dovrà figurare tra gli sponsor di maglia in campionato (maglia o pantaloncini) o tra gli sponsor non da gioco, come per le tute di rappresentanza. Nel caso in cui un club non ha uno sponsor dedicato, può replicare quello principale o riservare lo spazio allo sponsor tecnico. A settembre dello scorso anno la Roma aveva annunciato la partnership con IQONIQ, sleeve sponsor del club la scorsa stagione per le partite di campionato e Coppa Italia.