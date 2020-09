Verona-Roma, arbitra Chiffi. Al VAR Irrati

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 1ª giornata di andata del Campionato di Serie A 2020/21 in programma domenica 20 settembre 2020. Verona-Roma è stata affidata a Chiffi della sezione di Padova che sarà coadiuvato da Preti e Rossi, quarto uomo Giua, VAR Irrati e AVAR Tolfo.

Il fischietto veneto ha diretto la Roma per due volte, entrambe nello scorso campionato, con due vittorie per i giallorossi. Ha arbitrato il Verona, invece, in 6 occasioni con un bilancio per gli scaligeri di 2 vittorie, 3 pareggi ed una sconfitta.

H. VERONA – ROMA Sabato 19/09 h. 20.45

CHIFFI

PRETI – ROSSI L.

GIUA

VAR: IRRATI

AVAR: TOLFO

FIORENTINA – TORINO Sabato 19/09 h. 18.00

ABISSO

COLAROSSI – BACCINI

IV: SACCHI

VAR: GIACOMELLI

AVAR: GALETTO

GENOA – CROTONE h. 15.00

AYROLDI

GIALLATINI – MACADDINO

IV: MANGANIELLO

VAR: BANTI

AVAR: RANGHETTI

JUVENTUS – SAMPDORIA h. 20.45

PICCININI

PASSERI – ROCCA

IV: DIONISI

VAR: CALVARESE

AVAR: LO CICERO

MILAN – BOLOGNA Lunedì 21/09 h. 20.45

LA PENNA

BRESMES – VECCHI

IV: GHERSINI

VAR: MASSA

AVAR: LIBERTI

PARMA – NAPOLI h. 12.30

MARIANI

PRENNA – MARGANI

IV: ROS

VAR: AURELIANO

AVAR: DEL GIOVANE

SASSUOLO – CAGLIARI h. 18.00

MARINELLI

MUTO – PALERMO

IV: FABBRI

VAR: DI PAOLO

AVAR: VIVENZI