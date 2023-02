Verona, attivazioni ed esercitazioni tattiche in vista della Roma. Domani la rifinitura tecnica

Neanche il tempo di metabolizzare la sconfitta contro il Salisburgo in Europa League che la Roma è impegnata all’Olimpico per la sfida contro il Verona. La squadra di Zaffaroni, reduce da una striscia positiva di due risultati utili consecutivi, prima con la Lazio (1-1) e poi la vittoria con la Salernitana, costata cara al tecnico Davide Nicola. Gli Scaligeri questa mattina hanno svolto l’allenamento in vista della Roma, questo il report:

“Oggi, venerdì 17 febbraio, allo Sporting Center ‘Paradiso’, i gialloblù hanno svolto le seguenti attività: attivazione ed esercitazioni tattiche. Domani, sabato 18 febbraio, è in programma la rifinitura tecnica”.

hellasverona.it