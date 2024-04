Da Udine non arrivano solo buone notizie. Infatti nonostante la vittoria all’ultimo secondo firmata da Cristante, la Roma torna nella capitale con una grande incognita: Smalling.

Secondo quanto riportato da Dazn, il centrale inglese ha lasciato il campo circa al novantesimo per un fastidio all’inguine. La speranza è che il numero 6 giallorosso si sia fermato in tempo.