Veretout quattro polmoni. Così la Roma corre con lui

Un po’ per scelta, un po’ per necessità, Jordan Veretout ha giocato praticamente tutte le partite di questo inizio di stagione giallorosso. Negli ultimi quattro mesi si è riposato solamente nell’ultima mezz’ora contro il Torino. È secondo solo a Pellegrini come media di kilometri percorsi a partita. I suoi precedenti contro la Juventus non sono felici: 4 sconfitte e 0 gol fatti sia da lui ma anche dalla sua squadra in toto. Questa sera il francese vuole invertire la tendenza. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.