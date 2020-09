Veretout brilla davanti ai Friedkin e ai mille allo stadio

La Repubblica (F.Ferrazza) – La Roma non crolla, anzi. Il risultato con la Juventus va stretto ai giallorossi. Il punto contro la squadra di Pirlo pesa il doppio, un risultato preziosissimo rispetto alle premesse di una partita che i giallorossi hanno gestito con tranquillità. Sfavorita alla vigilia, la Roma va due volte in vantaggio con Veretout, blindato da Fonseca sul mercato nonostante il forte corteggiamento del Napoli. Pedro, Mkhitaryan e Dzeko rappresentano la punta di diamante di una squadra che dovrà lavorare per loro, mettendosene a disposizione. Si fanno sentire i mille tifosi che, per la prima volta nel post-Covid, sono entrati allo Stadio Olimpico, tutti sparpagliati in tribuna Monte Mario. Presenti all’Olimpico anche Dan e Ryan Friedkin al loro esordio casalingo.