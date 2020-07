Veretout anima, gambe, cervello: Fonseca non può farlo riposare

La Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) – Jordan Veretout è il cuore, l’anima, ma anche il cervello, della Roma di Fonseca. Se c’è un giocatore al quale il tecnico portoghese ha davvero affidato le chiavi della sua Roma è il francese e la partita di questa sera contro il Parma non farà eccezione. Perché con Cristante spostato probabilmente in difesa e un nuovo modulo con cui la Roma sta prendendo confidenza, toccherà ancora a lui coprire il reparto arretrato e orchestrare le azioni offensive. D’altronde, è abituato. In questa stagione Fonseca lo ha schierato in 37 occasioni (più di Pau Lopez, Dzeko e Kolarov) di cui 27 in campionato. Non è mai stato fuori in Serie A per scelta tecnica, ma solo per infortunio o squalifica.