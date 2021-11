Venezia, Aramu: “Prova maiuscola, dobbiamo continuare con questa umiltà”

Aramu, calciatore del Venezia ha parlato dopo la vittoria con la Roma. Queste le sue parole:

ARAMU A DAZN

Raccontaci l’atmosfera…

È incredibile. Viviamo per vedere gli stadi pieni, è fantastico. Come i tifosi, fantastici. Ci sostengono, soprattutto quando siamo in casa.

Devi essere decisivo anche in trasferta..

Lavoro durante la settimana per fare gol. Se le occasioni arrivano fuori casa farò di tutto. È stata una grande prestazione di tutta la squadra.

Che vittoria può essere?

Molto importante, arrivavamo da due brutte partite. Prova maiuscola, dobbiamo continuare con questa umiltà. Poi questi risultati si vedono.

Romero parlava di Europa..

Dobbiamo avere equilibrio. Quando pareggiamo con Empoli e perdiamo con Salernitana e ci danno per spacciati. Poi vinciamo con Roma e Fiorentina e ci dicono che siamo da Europa. Dobbiamo continuare così.