Valencia, Kluivert: “La Roma è un capitolo chiuso, sarebbe follia tornare”

Justin Kluivert torna a parlare della Roma. L’attaccante olandese, in prestito al Valencia, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Ziggo Sport. Il classe ’99 ha parlato così del suo futuro:

“Non consiglio a nessuno un prestito. Vorrei giocare in una squadra per 2 o 3 anni. Sono ancora sotto contratto con la Roma ma penso che per me sia un capitolo chiuso, lo sanno anche loro. Abbiamo un buon rapporto. Non si può dire al 100%, ma sarebbe una follia per me tornare dopo tutti questi prestiti. Mi sono rassegnato e questo è un bene”.

Kluivert poi passa a parlare dell’esperienza con l’Ajax:

“Con il senno di poi, ripensandoci adesso, si potrebbe benissimo pensare che me ne sono andato troppo presto. Dove sarei ora se fossi rimasto all’Ajax? Un altro anno, o due. Chi lo sa. Forse sarei finito in panchina quell’anno, quando le cose sono andate molto bene in Champions League, o forse no. Forse sarei andato avanti. È difficile da dire”.

Termina l’intervista con:

“Onestamente penso che ora avrei fatto le cose in modo diverso. Ma nella vita si fanno delle scelte e bisogna sostenerle. Perciò sono d’accordo anche su questo. Voglio dare tutto. So che c’è molto di più. A volte posso sbattere la testa, ma anche questo fa parte della vita, ma non ci arrendiamo mai”.