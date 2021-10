Uruguay, per Vina 90′ contro la Colombia e gomitata di Cuadrado

Nella sfida di questa notte tra Uruguay e Colombia, Matias Vina è rimasto in campo per tutti i novanta minuti. Il terzino sinistro della Roma ha fornito una buona prestazione, servendo dopo venti minuti anche l’assist per la rete di Suarez, poi annullata per fuorigioco.

In vista della sfida contro la Juve al rientro della sosta, gli animi cominciano a scaldarsi. Durante la ripresa, infatti, Vina ha ricevuto una gomitata in faccia da Cuadrado, solamente ammonito. Fa discutere il mancato intervento del Var.