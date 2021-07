Under sblocca Xhaka e Rui Patricio

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Cengiz Under può sbloccare il mercato della Roma. Se l’attaccante va con Pau Lopez al Marsiglia, Tiago Pinto può finalmente chiudere gli acquisti di Xhaka e Rui Patricio. Ieri, però, non è arrivata una fumata bianca sotto questo aspetto. Il club francese fa sul serio tanto da accelerare con una proposta di acquisto a titolo definitivo: 10 milioni di euro più il 30% della futura rivendita. Il giocatore dovrebbe firmare un quadriennale da 3 milioni di euro a stagione. Stesso discorso per Pau Lopez che andrà in prestito. Mourinho da martedì avrà una rosa incompleta, con tanti esuberi e nessun acquisto. La Roma non riesce nemmeno a chiudere l’offensiva a Rui Patricio quando con i Wolves ci sono soltanto due milioni di differenza. Più ampia quella con l’Arsenal per Xhaka, ma il centrocampista sta facendo pressioni per andare via.