Il mercato della Roma in entrata è fortemente legato da quello in uscita: senza liberarsi degli esuberi, non ci saranno nuovi acquisti rilevanti. Un giallorosso che potrebbe presto lasciare la Capitale è Cengiz Under. Come riporta Sky Sport, l’arrivo di Pedro quasi certo potrebbe metterlo alla porta. La prima pretendente è il Napoli, che deve cercare un sostituto degno per José Maria Callejon, che sembra ormai al capolinea con i partenopei.