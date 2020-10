Una Roma2 alla spagnola

Il Tempo (F.Biafora) – Per l’esordio in Europa League, Fonseca è pronto a mandare in campo tutti e cinque gli spagnoli presenti in rosa. Il tecnico ha annunciato un massiccio turnover nella seconda delle sette gare prima della prossima sosta. A Trigoria vogliono evitare infortuni muscolare consapevoli che la Roma si porta dietro le tossine della scorsa stagione. In campo Pau Lopez, Villar, Perez e Mayoral con Pedro in ballottaggio con Mkhitaryan. Fonseca riproporrà il 4-2-3-1 che all’occorrenza può ricorrere alla difesa a tre grazie alla presenza di Cristante in mediana e di Pellegrini davanti. Fonseca, che ha ribadito ancora la fiducia della società, dovrà sciogliere qualche dubbio sulle corsie laterali. Karsdorp è stato convocato, ma non gioca da un mese.