Una Roma già all’attacco

Il Messaggero (S.Carina) – Prove di vera Roma. Oggi alle 18 a Trigoria contro la Ternana, ancora una volta a porte chiuse per media e tifosi, Mourinho inizia fare sul serio. Karsdorp, Pellegrini, Dzeko e El Shaarawy, assenti nel match contro il Montecatini: curiosità c’è soprattutto per l’attacco, che avrà contro un avversario che lo scorso anno ha dominato il girone C della Serie C, ottenendo una promozione in B più che meritata.

Dalle prove effettuate con insistenza nella seduta pomeridiana di giovedì, José ha dimostrato di avere le idee molto chiare. Spazio al 4-2-3-1, con il trio dietro Edin formato da Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan. I tre sono stati sollecitati in una esercitazione, effettuata fino alla noia, di una risalita palla al piede. Sempre gli stessi tre-quattro movimenti che portavano l’armeno al tiro o al passaggio per uno dei due compagni. In un secondo momento i tre sono stati impiegati nella partitella 8 contro 8 a metà campo, che vedeva tre jolly con il fratino viola posizionarsi a turno con la squadra che attaccava. Mourinho ha chiesto loro di giocare il più possibile ad un tocco, ricevendo risposte soddisfacenti.

Attenzione poi ai due mediani, negli ultimi giorni Mourinho sta insistendo molto sui movimenti dei due centrocampisti, soprattutto quando sarà disponibile Veretout, toccherà a lui sganciarsi in avanti. A quel punto l’altro mediano dovrà scalare di una decina di metri a protezione della difesa: attaccare sì, ma senza lasciare scoperto il reparto arretrato. Nulla con Mou è lasciato al caso, anche la semplice rimessa laterale a centrocampo non è più una formalità. Probabilmente deve essere un terzino ad occuparsene, che ha l’obbligo di guardare sempre in avanti, verso uno degli attaccanti. Questo permette al tecnico di evitare di subire un contropiede, visto che la rimessa in avanti garantisce di avere più giocatori dietro il pallone.