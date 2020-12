Una Roma esagerata benedice il turnover. Dzeko nella storia

La Repubblica (S.Monari) – L’unico fastidio, dopo un 5-1 come quello di Bologna, è che una Roma così sia solo sesta. “Dobbiamo continuare a crescere, i progressi sono evidenti” notava Nuno Campos, in panchina al posto di Fonseca. Dopo 15 minuti i giallorossi erano già sul 3-0, con Dzeko che ha firmato la 111esima rete da romanista, raggiungendo così Amadei al terzo posto di tutti i tempi. La Roma si sta ritrovando, a Sofia i titolari avevano riposato e ieri il beneficio è stato evidente. Fonseca l’aveva detto: “A Bologna sarà tutta un’altra storia“. Non c’è stata partita, in effetti. E’ bastato un tempo, nella ripresa la Roma ha gestito e il Bologna ha giocato sensibilmente meglio, ma rimetterla in piedi sarebbe comunque stato impensabile, troppo forte e quadrata la Roma. Rossoblù da oggi in ritiro punitivo.