Una Roma di duri: passi avanti per Frattesi e una mediana da battaglia

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Un primo passo avanti è stato fatto. Ieri a Milano, dove Tiago Pinto è sbarcato in giornata per sistemare alcune cose importanti del mercato giallorosso.

Tra queste, appunto, c’è anche Davide Frattesi, il centrocampista individuato dalla Roma e da José Mourinho per rinforzare la mediana giallorossa, dopo l’arrivo già ufficializzato di Nemanja Matic (ed in attesa di portare a casa un altro centrocampista). E ieri Pinto prima ha incontrato Beppe Riso, l’agente del giocatore, e poi si è trattenuto a cena con Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo.

È stata confermata soprattutto una cosa: tra la Roma e Frattesi c’è già da tempo l’accordo totale, sulla base di un contratto quinquennale che partirà da due milioni di euro (più bonus) e che andrà a salire progressivamente, stagione dopo stagione. Insomma, il giocatore ha già deciso cosa vuole per il suo futuro ed è – appunto – il ritorno a Roma, nella Capitale, dove vive I neroverdi valutano il giocatore 30 milioni, la Roma 22-23 da cui poi detrarre il 30% sulla futura rivendita. L’obiettivo di Pinto è di pagare Frattesi tra i 15 ed i 18 milioni di euro, inserendo magari un giocatore come contropartita tecnica tra Calafiori, Volpato e Felix. Non Bove, che invece sarebbe il preferito del Sassuolo.

Mourinho vuole Frattesi anche per il suo temperamento, la sua personalità, quella sua capacità di strappare in mezzo al campo e di andare a battagliare con chiunque, senza paura. In mediana l’allenatore portoghese vuole proprio gente così, che sappia creare una diga difensiva a tutela del fortino arretrato, ma che abbia anche la capacità di far male nella fase offensiva: rubando palla, combattendo contro ogni avversario, trasformando l’azione da difensiva in offensiva.