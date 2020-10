Una pausa per Dzeko. Mai a secco dopo le prime due partite

Corriere della Sera (L. Valdiserri) – Non era mai successo che Edin Dzeko restasse senza gol nelle prime due partite giocate in campionato. Mentre nella prima apparizione della stagione, contro la Juventus, è stato utile alla squadra nonostante il gol sprecato sul 2-1; nella trasferta di Udine è sembrato del tutto negativo, con la macchia di un altro gol divorato sullo 0-0. C’è da dire però che Dzeko è un diesel e ha sempre faticato un po’ nell’entrare in forma. Quello che preoccupa, semmai, è la situazione psicologica dell’attaccante. Per la terza volta è stato vicino all’addio, ma in questo caso le circostanze sono state molto diverse. Mentre con Chelsea e Inter non era del tutto convinto di lasciare Trigoria, questa volta, con la Juventus in ballo, aveva già svuotato l’armadietto. Chi lo conosce dice che è solo un momento passeggero. La sosta servirà a recuperarlo, altrimenti la produzione offensiva diventerà un problema per Fonseca.