Una maglia giallorossa in ricordo di Riccardo

Il Tempo – Bruno Conti regala la maglietta della Roma per il triangolare di calcio in onore a Riccardo Pica, sedicenne che perse la vita lo scorso 26 febbraio al parco della Madonnetta mentre era rincorso e minacciato da un clochard.

In suo onore, a distanza di sei mesi dalla tragedia, un triangolare di calcio che si svolgerà domenica 19 settembre alle ore 11.30 presso il campo sportivo di via CarloCasini nella località di Dragona. Una manifestazione sportiva molto sentita dall’intera comunità, ancora molto scossa per la triste vicenda, con le squadre di Castel Porziano, Pescatori Ostia e AVS Roma a contendersi il torneo e il prestigioso premio offerto dallo storico numero sette giallorosso, che per l’occasione ha regalato alla mamma di Riccardo una bellissima maglietta della Roma firmata dal capitano Lorenzo Pellegrini.

“Un grazie di cuore a Bruno Conti che ha voluto regalare la maglietta autografata di LorenzoPellegrini– commenta mamma Daniela Salustri – un ringraziamento speciale a tutta la società giallorossa, alla parrocchia di Dragona e all’associazione Decimo Solidale per la grande attenzione mostrata per l’evento sportivo“.