Il Messaggero (G. Lengua) – Ieri è arrivato Hummels, ultimo rinforzo per De Rossi cercato sin dall’inizio dell’estate (se ne parlava anche a giugno) e poi sfumato per colpa di Smalling.

Solo il fatto di essersi rimesso in gioco a 35 anni, l’anno dopo aver sfiorato la Champions a Wembley contro il Real Madrid diventando il miglior difensore della competizione, traccia la dimensione delle sue qualità. Una statistica su tutte lo definisce: è stato il difensore con più passaggi di rottura (133) della linea avversaria nella scorsa Champions. Cosa significa? Che è in grado di impostare “rompendo” una linea avversaria e creando un’opportunità offensiva. Lui con Hermoso, che lo scorso anno è stato primo in Liga per cambi di gioco e tra i migliori per passaggi progressivi, dovranno essere linfa vitale per la Roma.