Un tesoro per la Roma. Da Florenzi a Under: i prestiti valgono più di 80 milioni

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – Nei giorni in cui è stato annunciato il fallimento di usicre dalla Borsa, l’obiettivo della Roma sarebbe quello di arrivare a incassare 80 milioni di euro dai principali giocatori in prestito in giro per l’Europa. La cifra potrebbe essere più alta se calciatori come Riccardi e Antonucci riuscissero a crearsi visiblità in Serie B, quello che sta accadendo per Bianda e meno per Coric o Fuzato. Il più in vetrina di tutti è Florenzi che è stato protagonista di un ottimo inizio di stagione col PSG. Sta conquistando spazio anche Under con il Leicester: 3 assist per lui. Bene anche Nzonzi che è un leader del Rennes. Il suo prezzo ipotizzato è di 12 milioni. Tornando alla Premier sta cercando spazio anche Olsen all’Everton. Infine c’è il capitolo Kluivert che vorrebbe vivere una parola simile a quella di Schick e sempre al Lipsia.