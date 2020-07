Un talento mostrato solo a tratti: Carles Perez cerca un’altra chance

Corriere dello Sport (R. Maida) – La densità di impegni impone un cambiamento. Non di assetto, ma di uomini, approfittando della trasferta di Ferrara, che sulla carta non dovrebbe creare eccessivi problemi alla Roma. Fonseca non vorrebbe stravolgere la squadra, ma preferisce non sovraccaricare i giocatori più utilizzati. Uno di quelli che aspirano a rientrare tra i titolari è Carles Perez, che aveva giocato benino a Brescia e poi era rientrato nei ranghi. Stavolta potrebbe essere preferito a uno tra Mkhitaryan e Pellegrini. Lo spagnolo si gioca molto. A parte il gol segnato in Europa League contro il Gent, ha fatto vedere solo sprazzi di talento che aveva convinto il Barcellona a estrarlo giovanissimo dalla cantera.