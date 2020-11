Corriere della Sera (G. Piacentini) – Entrare all’Olimpico rimanendo a 10mila chilometri di distanza. Con la Roma è possibile in telepresenza, grazie a un robot rinominato ASR27. Il club, primo in Italia, si è dotato di questo mezzo, consentendo ai tifosi del Roma Club Los Angeles di vivere questa esperienza per Roma-Fiorentina interagendo anche con i giocatori prima e dopo il match. L’esperienza sarà ripetuta.