Un lampo di Pedro fa respirare la Roma

Corriere della Sera (L. Valdiserri) – Speriamo che Abel Balbo, che ha giocato per entrambe le squadre, non abbia visto Udinese-Roma: potrebbe chiedere i danni per categoria. Tra Dzeko, Okaka e Lasagna c’è stata una gara perversa a chi sbagliava più gol. A sbloccare una partita bloccata ci ha pensato Pedro, che segna il suo primo gol in giallorosso, servito da un delizioso assist di Becao. Certamente il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio, non a caso Mirante è stato tra i migliori. Un successo un po’ sofferto e che porta un po’ di serenità in casa romanista a ridosso della sosta per le nazionali. Nell’Udinese De Paul predica nel deserto e i friulani non segnerebbero nemmeno con una porta da rugby.