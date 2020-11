Un altro Friedkin in tribuna: ecco Danny

Il Tempo (F. Biafora) – Un altro Friedkin sugli spalti dell’Olimpico per assistere al match di Europa League contro il Cluj, vinto agevolmente dalla squadra di Paulo Fonseca per 5 reti a 0. Oltre al vicepresidente della Roma Ryan Friedkin, era presente anche Dan Friedkin Jr, primogenito di Dan. Il presidente della Roma è partito per la Svizzera dopo la gara con la Fiorentina. Danny, classe 1989, vive a New York e lavora con la Gulf States Toyota, oltre ad essere vicepresidente del fondo AFH Investment Llc, di cui Friedkin padre è il numero uno.