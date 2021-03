U21, Slovenia-Spagna 0-3. Villar mette a segno il gol del raddoppio – VIDEO

Gonzalo Villar, centrocampista della Roma, era impegnato con la Nazionale Under 21 ed è stato schierato titolare dal ct della Spagna nel match contro la Slovenia. Il giallorosso ha messo a segno il gol del 2-0 (3-0 il risultato finale) al 54′ della gara. Villar è inoltre rimasto in campo per tutti i 90′ della partita.

Cucurella haciendo lo que más le gusta, corriendo al espacio, y Gonzalo Villar haciendo también lo que más le gusta, llegar desde atrás y poniéndola con mucha clase. LO ESPERADO. #EuroU21 pic.twitter.com/W65yYhcTSp — AquíHayDeporte (@Aquihaydeporte) March 24, 2021