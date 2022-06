U17 in semifinale: en plein final four per la Roma

Corriere dello Sport (L. Scalia) – Serviva l’impresa e l’impresa è arrivata a Trigoria. La Roma Under 17 di Ciaralli ha fatto suo il ritorno dei quarti di finale vincendo 3-1 contro la Fiorentina dell’ex Galloppa e cancellando la sconfitta 2-0 dell’andata. In semifinale, quindi, accede la Roma per il miglior piazzamento nella stagione regolare (primo posto contro quarto in gironi diversi).

Per i giallorossi sono andati a segno Misitano e il brasiliano Joao Costa nel primo tempo, mentre Bolzan ha calato il tris che vale la qualificazione nella ripresa. Con questo passaggio del turno, la Roma diventa l’unica realtà italiana ad aver inserito una squadra nelle Final Four in Under 14, Under 15, Under 16, Under 17, Under 18 e Primavera maschile e femminile.

Un en plein pazzesco che va a premiare il lavoro svolto dalla dirigenza – con Vergine in testa – dagli osservatori e dagli allenatori che fanno parte del vivaio giallorosso.

Nella gara di andata delle semifinali, l’Under 15 di Rizzo è stata piegata ieri in trasferta dal Milan per 1-0. Nulla comunque è perduto. Tra sette giorni, a Trigoria, andrà in scena la partita di ritorno che vale l’accesso alla finalissima di categoria.