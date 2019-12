È scattato subito il rompete le righe per i giocatori della Roma. Qualcuno, soprattutto i sudamericani, sceglierà di tornare dai propri cari in questo periodo. Altri sceglieranno le solite mete esotiche, con le Maldive e Dubai tra le location più gettonate. Fonseca ha fissato la ripresa degli allenamenti per fine dicembre, mentre per il primo gennaio è in programma un allenamento aperto al pubblico – i 2.600 biglietti sono già sold-out – al Tre Fontane. Lo scrive Il Tempo.