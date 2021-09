Turno di riposo per Zaniolo, Smalling spera

Il Tempo (E. Zotti) – Non sarà il turnover massiccio visto la settimana scorsa contro il Cska Sofia, ma anche contro l’Udinese qualche titolare riposerà. Il principale indiziato è Nicolò Zaniolo, destinato ad un turno di stop: Mourinho infatti è intenzionato a farlo rifiatare in vista del derby.

Il numero 22 deve ancora trovare la forma migliore, a Verona non ha brillato ed un turno di stop potrebbe restituirgli il giusto smalto in vista della sfida contro gli uomini di Sarri. Sarà Carles Perez a sostituire il classe ’99, mentre sul versante opposto Mkhitaryan è pronto a tornare dal 1′ dopo aver iniziato in panchina al Bentegodi.

Pellegrini sarà regolarmente al suo posto alle spalle di Abraham. In difesa – davanti a Rui Patricio – dovrebbe essere Ibañez a lasciare il posto a Smalling al fianco di Mancini, mentre a sinistra giocherà di nuovo Calafiori.

Viña non ha ancora recuperato dalla distorsione al ginocchio e la speranza dello staff sanitario di Trigoria è quella di recuperarlo per domenica sera. Inamovibile Karsdorp sulla corsia di destra: senza alternative all’altezza l’olandese sembra destinato agli straordinari almeno fino alla prossima sosta.