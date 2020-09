Tuchel lancia Florenzi: “Nel Psg tocca a lui”

La Gazzetta dello Sport (A.Grandesso) – Non poteva esserci miglior arena per Florenzi. L’ex giallorosso, che sui social si è presentato ai nuovi tifosi da gladiatore, e con la Tour Eiffel sullo sfondo, è già candidato ad un posto da titolare. Atteggiamento giusto visto che stasera al Parco dei Principi arriva il Marsiglia, per un derby di Francia che ha poco da invidiare a quelli romani. Tuchel potrebbe mandarlo in campo dal 1′ nonostante il giocatore sia arrivato solo 2 giorni fa, in prestito annuale con diritto di riscatto. “Proprio perché è un partita di questo tipo penso sia il momento migliore per esordire. Florenzi lo seguo da anni, è affidabile, è stato tra i migliori della Roma e uno dei migliori terzini di Serie A. Mi piacciono i giocatori che fanno carriera nel club dove sono cresciuti. Mi aspetto il miglior Florenzi. C’è ancora tempo per decidere, ma se lo vedo bene, gioca“. E il 29enne non può certo lasciarsi intimorire da una partita che ricorda molto quelle che giocava a Roma contendendo alla Lazio il primato capitolino.