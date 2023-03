Truffa sui biglietti dell’Olimpico: 3 arresti

Corriere della Sera – Tutto è iniziato con Roma-Juventus del 13 gennaio 2020. Una decina di tifosi giallorossi furono respinti ai tornelli dello stadio Olimpico perché i loro biglietti erano falsi. Ma loro erano in buona fede perché li avevano acquistati su un profilo Instagram.

La storia si è poi ripetuta negli anni successivi almeno quindici volte, per ingressi a partite della Roma e della Lazio. Dietro al raggiro una banda di truffatori residenti in Campania: in sei sono stati raggiunti da misure cautelari eseguite dalla Guardia di Finanza. Tre di loro sono ai domiciliari: erano esperti anche nel rubare identità.