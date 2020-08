Troppo Siviglia per la Roma

Il Tempo (T. Carmellini) – Finisce nel peggiore dei modi la stagione calcistica giallorossa. Una brutta Roma manca l’accesso alle Final Eight di Europa League scivolando nella gara secca contro il Siviglia di Lopetegui, perdendo 2-0 a causa dei gol di Reguilon e En-Nesyri. Gli uomini di Fonseca faticano fin dai primi minuti, sono sterili in attacco e in difesa risentono dell’addio di Chris Smalling, punto chiave della retroguardia giallorossa: tutti questi fattori portano all’addio anticipato all’Europa League, con la corsa alla finale di Colonia che vede l’uscita di scena della Roma ma la presenza sempre più ingombrante del Siviglia che sta bene e gioca bene. Si chiude con questa gara il ciclo di Pallotta, epilogo di una stagione non fortunata.