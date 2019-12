Il pianto di Commisso

“Recentemente ci sono stati bruttissimi falli su Chiesa, penso a quello di Tachsidis su Ribery, di Lautaro Martinez su Dragowski, di Di Carmine su Pezzella. Ho letto che Castrovilli insieme a Tonali è il giocatore che ha subito più falli da inizio campionato. Qualcuno deve guardare tutto ciò. Non è accetabile che i nostri giocatori dal 1′ prendano queste botte. Mi auguro che la Var e gli arbitri guardano certe cose. La Fiorentina e i giocatori devono essere rispettati”. A parlare è il patron viola Rocco Commisso. Intanto per domani, con Chiesa in dubbio, probabile tandem Boateng-Vlahovic. Lo riporta Il Tempo.