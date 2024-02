Domani alle 18.45 la Roma scenderà in campo allo stadio De Kuip di Rotterdam per affrontare il Feyenoord nella gara di andata dei playoff di Europa League. Questa mattina gli uomini di De Rossi hanno svolto la rifinitura a Trigoria e nel pomeriggio raggiungeranno l’Olanda. Filtrano buone notizie per DDR: Cristante e Smalling si sono allenati regolarmente con i compagni.

