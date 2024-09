Pagine Romaniste (L. Meriggioli) – Archiviato il debutto stagionale in Europa contro l’Athletic Bilbao terminato per 1-1, per la Roma è già tempo di tornare a lavoro. Domenica all’Olimpico arriva il Venezia dell’ex Eusebio Di Francesco, e dopo la prima vittoria stagionale ottenuta contro l’Udinese, gli uomini di Juric sperano di replicare.

I giallorossi si sono ritrovati questa mattina alle 10.45 per l’allenamento di scarico all’indomani della sfida contro gli spagnoli. Ancora lavoro individuale per Lorenzo Pellegrini, che sta smaltendo un affaticamento muscolare. È ancora out Enzo Le Fée, infortunatosi prima del match contro la Juventus. Solo parzialmente in gruppo Matias Soulé, che domenica dovrebbe avere una maglia da titolare a seguito del leggero problema al flessore sinistro riscontrato da Dybala. L’allenamento di domani è in programma alle 12.30.

