Trigoria, oggi doppia seduta d’allenamento per gli uomini di Fonseca

Prosegue la preparazione della Roma in vista della nuova stagione. Oggi, al Fulvio Bernardini di Trigoria, gli uomini di Fonseca sosterranno una doppia seduta, con il primo allenamento in mattinata, alle 9:30, ed il secondo previsto per le 17. Il tecnico portoghese, nonostante le molte assenze dovute dalle positività al Covid-19 (4 i giocatori della Roma coinvolti) e alla chiamata delle nazionali, deve preparare il primo test stagionale. Sabato 5 settembre, infatti, a Trigoria arriva la Sambenedettese per un’amichevole. Calcio d’inizio fissato alle ore 17:30.