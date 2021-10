I due successi contro lo Zorya (0-3) in Conference League e quello odierno (2-0) contro l’Empoli, inducono Mourinho a concedere un giorno di riposo alla Roma. I giallorossi si ritroveranno infatti martedì alle 10:30 per la ripresa degli allenamenti. Mourinho non avrà a disposizione tutta la squadra visto che ci sarà la sosta per le Nazionali. Il prossimo impegno della Roma è la trasferta contro la Juventus di domenica 17 alle 20:45.