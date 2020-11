Paulo Fonseca ha concesso un giorno di riposo alla squadra dopo la sconfitta per 4-0 con il Napoli. Chris Smalling e Davide Santon però questa mattina hanno svolto un allenamento personalizzato a Trigoria. Il difensore inglese tornerà in gruppo nei prossimi giorni e spera in una convocazione contro lo Young Boys. Lo riporta Jacopo Aliprandi.