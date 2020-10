Dopo il pareggio per 0-0 in Europa League contro il CSKA Sofia, la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria in vista del match di Serie A contro la Fiorentina, in programma domenica 1 novembre alle ore 18.00. I giallorossi hanno cominciato l’allenamento in palestra, poi la squadra è stata divisa in due gruppi. Chi ha giocato contro i bulgari ha svolto lavoro di scarico, mentre il resto del gruppo ha terminato regolarmente sul campo la seduta.