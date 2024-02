Trigoria, la Roma è scesa in campo per preparare il match di Monza: Llorente torna in gruppo, ancora out Karsdorp

La Roma, dopo il giorno di riposo, è tornata ad allenarsi nella mattinata per iniziare a prepare la trasferta di Monza sul campo. Da segnale il ritorno in gruppo di Llorente dopo il duro colpo subito in Europa League, mentre è ancora assente Karsdorp. Il mini ciclo che inizierà contro il brianzoli sarà uno step fondamentale della stagione. Infatti visti i tanti scontri diretti del week-end una vittoria contro i biancorossi lancerebbe i giallorossi in scenari molto interessanti. Daniele De Rossi sa quanto storicamente a Trigoria sia difficile sfruttare un turno favorevole e sicuramente starà mettendo tutto se stesso per prepare al meglio la gara contro Palladino, senza pensare alle successive sfide al Brighton.