Trigoria, inaugurato il campo Amedeo Amadei. Dzeko: “Sono molto felice di essere qui in un momento così storico” – VIDEO

Una settimana importante in quel di Trigoria dove è stato inaugurato il campo intitolato ad Amadeo Amadei. Protagonisti del taglio del nastro il gm Tiago Pinto e l’ex capitano della Roma Edin Dzeko accompagnati dal nipote di Amadei. Proprio il dirigente ha lasciato qualche parola: “Sono bastati 4 mesi qui per capire quanto è stato importante Amadei in questo club“. Anche il bomber ha parlato: “Per me è un onore prima di tutti aver raggiunto un campione quale era Amadei. Sono molto felice di essere qui in un momento così storico“.

“E’ un onore soprattutto vedere un campo intestato a mio nonno che ha dato la vita per la Roma. Poi vedere lui qua (Dzeko, ndr) mi fa ancora più piacere. Ringrazio a nome della nostra famiglia la Roma che ha dato questa grande opportunità a nonno di avere qualcosa di importante“, ha dichiarato il nipote visibilmente commosso.