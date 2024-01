Archiviata la vittoria contro la Cremonese in Coppa Italia che ha qualificato gli uomini di Mourinho ai quarti di finale contro la Lazio, è tempo di pensare alla sfida di domenica contro l’Atalanta. I giallorossi hanno lavorato questa mattina a Trigoria per preparare al meglio la sfida contro i nerazzurri. Una buona notizia per Mourinho arriva da Mancini: il vice capitano e perno della difesa si è allenato con il resto dei compagni dopo essere rimasto a riposo contro la Cremonese a causa della tormentata pubalgia. Sarà invece out Renato Sanches, vittima di un infortunio rimediato durante la sessione di allenamento di ieri.