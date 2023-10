Archiviata la notte europea contro il Servette, la Roma deve tornare a pensare al campionato dove è in netto ritardo. Domenica la squadra di Mourinho affronterà il Cagliari di Ranieri, alla disperata ricerca di punti visto il loro ultimo posto in classifica.

I giallorossi perciò torneranno già domani mattina, alle 11:30, sui campi di Trigoria per prepare la trasferta sarda nei migliori dei modi possibili.