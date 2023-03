Trigoria, differenziato in palestra per chi ha giocato ieri. Assente Karsdorp, presente Solbakken – FOTO

Dopo la trasferta spagnola, dove la Roma ha consolidato la qualificazione ai quarti di Europa League, i giallorossi si sono ritrovati a Trigoria per preparare il derby di domenica. Lavoro differenziato in palestra per i protagonisti della sfida di ieri, mentre hanno lavorato sul campo gli altri, con Tammy Abraham ed il ritorno di Ola Solbakken. Assente Karsdorp, dopo l’infortunio rimediato ieri in un contrasto aereo molto duro con il terzino della Real Sociedad, Rico. Presenti anche tre ragazzi della Primavera, Dimitrios Keramitsis, Nicolò Pisilli e Jordan Majchrzak.

